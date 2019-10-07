ЛНР уведомила ОБСЕ о ситуации на участке отвода сил у Золотого

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомило Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о ситуации на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое. Об этом сообщило в понедельник агентство Луганскинформцентр со ссылкой на заявление представительства ЛНР в СЦКК.

"7 октября 2019 года Луганская народная республика передала СММ ОБСЕ на Украине информацию по участку разведения сил и средств Золотое, на котором, согласно договоренностям, достигнутым Контактной группой на переговорах в Минске 1 октября 2019 года, в соответствии с одобренным сторонами переговоров планом-графиком, запланировано возобновление обязательств по разведению сил и средств", - говорится в сообщении. В представительстве ЛНР в СЦКК заверили, что Народная милиция строго придерживается договоренностей.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что Донецк также уведомил ОБСЕ о расположении своих формирований в районе участков разведения сил.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и республик Донбасса должны были начать в понедельник разведение сил в районе Золотого и Петровского. Согласовать график разведения удалось на последней встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, тогда же стороны одобрили "формулу Штайнмайера" о предоставлении Донбассу особого статуса. Между тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в понедельник, что ВСУ не начнут отвод в районах Золотого и Петровского до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела в этом районе. Однако, по словам представителя ДНР в подгруппе по безопасности Контактной группы Алексея Никонорова, условие семидневного режима тишины в данном случае не действует. По его словам, процесс разведения должен был начаться с зафиксированной Контактной группой даты - 7 октября и проходить в течение 30 дней синхронно и зеркально на двух участках.

Соглашение о создании трех пилотных зон безопасности - в Станице Луганской, Золотом и Петровском - было достигнуто в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском оно было выполнено, однако со временем украинские войска вновь заняли эти территории.