Предпринимательница Акури опровергла информацию о покровительстве со стороны Джонсона

ТАСС, 7 октября. Американская предпринимательница и экс-модель Дженифер Акури опровергла информацию о том, что получала какие-либо преференции со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, несмотря на то, что они были друзьями.

"Он всегда был мне хорошим другом <...> Никого не касаются наши личные отношения или их отсутствие, но, что более важно, Борис [Джонсон] никогда мне не покровительствовал", - заявила она в понедельник в эфире телеканала ITV. При этом Акури отказалась отвечать на вопрос ведущего о том, состояла ли она в близких отношениях с Джонсоном, отметив, что "не собирается ставить себя в положение, в котором ее ответ будет использован как оружие".

Вокруг премьера сейчас разгорается сразу несколько громких скандалов. Помимо сексуальных домогательств, он подозревается в злоупотреблении служебным положением во время пребывания на посту мэра Лондона в 2008-2016 годах. 22 сентября The Sunday Times сообщила о том, что Акури благодаря дружескому расположению Джонсона в 2013-2014 годах получила около 126 тыс. фунтов стерлингов ($155 тыс.) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса, а также была включена в состав трех британских деловых делегаций.