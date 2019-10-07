В Эквадоре во время протестов задержали 477 человек

ТАСС, 7 октября. Число задержанных во время протестов в Эквадоре, вызванных экономическими мерами правительства, достигло 477 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на власти страны.

По информации министра внутренних дел Эквадора Марии Паулы Ромо, всех задержанных подозревают в совершении актов вандализма, в том числе направленных против автомобилей скорой помощи и полиции.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. 3 октября работники транспорта по всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора объявил о решении приостановить забастовки по всей стране. Однако, по информации местной прессы, движение в крупнейших городах страны полностью еще не восстановлено.

По данным газеты El Comercio, муниципальные власти эквадорской столицы Кито решили применить административные взыскания к тем водителям, которые не выйдут на работу в понедельник. В свою очередь, газета El Universo на своем сайте сообщила, что в некоторых регионах страны из-за протестов и забастовок отменены школьные занятия.