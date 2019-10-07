Украинские силовики заявили о переносе разведения сил в Золотом на 9 октября

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что разведение сил сторон конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Золотое, которое должно было состояться в понедельник, перенесено на среду, 9 октября. Об этом сообщил в понедельник телеканал "112 Украина" со ссылкой на заявление командования ВСУ.

По данным телеканала, разведение войск может начаться в среду, 9 октября, в 12:00 по местному времени (совпадает с мск). Как передает "112 Украина", местные жители против отсрочки и требуют начать разведение оружия как можно скорее.

ВСУ и республики Донбасса должны были начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Согласовать график разведения удалось на последней встрече контактной группы 1 октября, тогда же стороны одобрили "формулу Штайнмайера" о предоставлении Донбассу особого статуса. Между тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в понедельник, что ВСУ не начнут отвод в районах Золотого и Петровского до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела в этом районе, который, по его словам, имел место несколько дней назад.