Проигравший президентские выборы кандидат обжаловал решение Верховного суда Абхазии

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния обжаловал в понедельник решение Верховного суда по итогам выборов президента, в которых победу одержал Рауль Хаджимба. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эллана Джопуа.

"Сегодня в суд поступила жалоба от Квицинии на решение Верховного суда", - сказала она.

Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.

По информации пресс-службы Верховного суда, "кассатор просит суд кассационной инстанции отменить указанное решение и принять новое решение, которое удовлетворит требования Алхаса Квицинии". "Свои доводы автор жалобы аргументировал неправильным применением судом первой инстанции норм материального права и допущенными в ходе судебного разбирательства процессуальными нарушениями. Одновременно с кассационной жалобой автор подал ходатайство, в котором просит суд второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность избранного президента Абхазии Рауля Хаджимбы, назначенного на 9 октября 2019 года", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте суда.

Верховный суд Абхазии 2 октября опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по иску Квицинии, который требовал признать незаконным решение ЦИК об итогах второго тура выборов.

Согласно окончательным данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39793), руководитель "Амцахара" Алхас Квициния - 46,17% (38766). Против всех подано 3155 голосов избирателей. Инаугурация Хаджимбы намечена на 9 октября.

Ранее в ЦИК сообщали, что избранный президент может вступить в должность, даже если решение избиркома об итогах голосования обжаловано в суде.