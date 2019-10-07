КНДР поддерживает политику Путина по защите суверенитета России

ПХЕНЬЯН, 7 октября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. КНДР поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, направленную на обеспечение суверенитета России и поддержание экономической стабильности в стране вопреки давлению Запада. Об этом заявил в понедельник директор Департамента информации МИД КНДР Чо Ён Сам на встрече с делегацией руководителей российских СМИ, которая прибыла с рабочим визитом в Пхеньян.

"Мы поддерживаем политику президента Путина, которая направлена на обеспечение суверенитета страны и сохранение общественно-политической и экономической стабильности, несмотря на давление и санкции со стороны США и Запада", - подчеркнул Чо Ён Сам.

Представитель МИД КНДР также отметил, что в Пхеньяне с радостью воспринимают "большие успехи, которых добивается российское правительство и народ в деле выполнения майских указов президента Путина, целью которых является строительство сильного государства".

Делегация российских СМИ во главе с руководителем Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеславинским прибыла в Пхеньян в понедельник на переговоры о сотрудничестве с коллегами из КНДР. Помимо главы Роспечати в состав делегации входят генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин.

Директор Департамента информации МИД КНДР Чо Ён Сам в настоящее время также исполняет обязанности председателя Комитета информации при правительстве народной республики, который курирует деятельность СМИ в стране.