В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли из минометов север Донецка

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов Донецк и его окрестности, сообщили в понедельник в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

"Украинские силовики с 16:00 по 16:10 вели огонь по району "Вольво-центра" на севере Донецка. Было выпущено 13 мин из 82 мм миномета, 15 гранат из АГС [автоматический гранатомет станковый], пять гранат из РПГ [ручной противотанковый гранатомет], также применялось стрелковое оружие, - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Кроме того, по данным СЦКК, киевские силовики открыли огонь по селу Жабичево к северу от Донецка. При обстреле украинская армия применяла минометы, СПГ (станковый противотанковый гранатомет), а также вооружение боевой машины пехоты и стрелковое оружие.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.