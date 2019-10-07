СМИ: массовые беспорядки вновь отмечены в нескольких районов Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 октября. /ТАСС/. Массовые беспорядки в понедельник вечером вновь охватили ряд районов Гонконга. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Сотни протестующих в масках устроили погромы на станциях метро, били стекла в магазинах и ресторанах, ломали светофоры, устраивали поджоги, блокировали дороги. В районе Монгкок полиция применила для разгона радикалов слезоточивый газ. Вылазки с актами вандализма также отмечены в других кварталах в материковой части города.

Лица многих протестующих по-прежнему скрыты масками, несмотря на введенный в пятницу главой местной администрации Кэрри Лам запрет на их ношение. Нарушение этого указа может повлечь тюремное заключение сроком до года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс). Однако нововведение не остановило митингующих, а полиция воздерживается от проведения массовых арестов. На сегодняшний день обвинения в нарушении запрета предъявлены лишь двум демонстрантам - студенту и 38-летней женщине, они были отпущены под залог до заседания суда, намеченного на 18 ноября.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. С вечера 4 октября на фоне беспорядков в городе была приостановлена работа метрополитена, поезда подземки возобновили движение 6 октября в ограниченном режиме и с перебоями.