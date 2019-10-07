Франция призвала Турцию отказаться от планов военной операции в Сирии

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Франция выражает сильную обеспокоенность намерением Турции провести одностороннюю военную операцию на северо-востоке Сирии и призывает ее отказаться от этих планов. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Франции на электронном брифинге.

"Франция выражает сильную обеспокоенность появлением информации относительно возможного проведения односторонней военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Мы призываем Турцию в этой связи отказаться от этой попытки, которая будет противоречить интересам международной коалиции, ведущей борьбу против [террористической] группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - подчеркнул представитель французского дипломатического ведомства.

Как отмечает французский МИД, "любые односторонние действия могут иметь серьезные гуманитарные последствия, которые грозят привести к тому, что станет невозможным создать все условия, необходимые для надежного и добровольного возвращения беженцев в районы их изначального проживания". Также такие действия "отрицательно скажутся на стабильности в регионе и тех усилиях, которые мы прикладываем на местности, посредством военных действий, гуманитарных акций и мер по стабилизации, действуя бок о бок с Демократическими силами Сирии с тем, чтобы вести упорную борьбу против терроризма и содействовать возвращению к нормальным условиям жизни, с соблюдением прав местного населения", - отметили в МИД республики.

Во французском дипломатическом ведомстве отмечают, что "группировка ИГ перешла к подпольной деятельности после того, как потерпела поражение на местности, - тем не менее, она по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для нашей национальной безопасности". "В Сирии эта группировка все еще располагает крупными ресурсами и возможностями действий", - подчеркнул представитель МИД Франции.

Судить на месте

Остановившись на вопросе иностранных боевиков в составе ИГ, представитель ведомства уточнил: "боевики, захваченные в настоящее время в плен, в том числе иностранные граждане, должны быть отданы под суд там, где они совершили свои преступления". "Проведение такого суда и обеспечение надежного содержания под стражей на северо-востоке Сирии является обязательным условием обеспечения безопасности с тем, чтобы не допустить, чтобы они пополнили в дальнейшем ряды террористических группировок. Любых инициатив, которые грозили бы помешать достижению этих целей, следует избегать", - отметил он.

Как сообщил представитель МИД, Франция "находится в тесном контакте со своими европейскими партнерами по данной теме, а также со своими партнерами по международной коалиции, ведущей борьбу против ИГ".