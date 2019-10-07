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Кризис в Сирии

СМИ: при взрыве в Сирии погибли боевики оппозиции

Число жертв и пострадавших уточняется

ТАСС, 7 октября. Взрыв прогремел в понедельник в городе Аазаз в Сирии, который находится под контролем поддерживаемых Турцией вооруженных формирований оппозиции. Как сообщил телеканал Al Hadath, возле поста сирийских боевиков был подорван заминированный мотоцикл, в результате чего среди оппозиционеров есть погибшие и раненые, их численность уточняется.

По информации телеканала, за взрывом стоят курдские "Силы народной самообороны" (СНС), которые совершают регулярно вооруженные вылазки против турецких войск и воюющих на стороне Анкары оппозиционных формирований.

5 октября 16 человек получили ранения в результате трех взрывов, прогремевших в Джераблусе, Чобанбее и Каббасине. Эти населенные пункты находятся под контролем сирийских боевиков.

Турция намерена использовать формирования сирийской вооруженной оппозиции в готовящейся операции против отрядов СНС на северо-востоке Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что военные действия против курдских сил, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в самые ближайшие дни.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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