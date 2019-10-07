Тегеран подаст иск к Вашингтону за ущерб от выхода США из СВПД

ТАСС, 7 октября. Исламская Республика Иран (ИРИ) подаст иск в Международный суд ООН в Гааге к США для взыскания понесенного Тегераном ущерба от выхода Вашингтона из ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом, как сообщило агентство Fars, в понедельник заявила вице-президент ИРИ по правовым вопросам Лая Джонейди.

По ее словам, операторам различных секторов экономики Ирана предложено провести оценку убытков, понесенных от одностороннего акта США, чтобы составить иск. Правительство ИРИ намерено документировать свои претензии к США.

Ранее ИРИ обратилась в Международный суд ООН с ходатайством о введении временных мер в отношении США на период проведения разбирательства между двумя странами. 3 октября 2018 года Международный суд ООН частично удовлетворил это ходатайство. Согласно вердикту, Вашингтон должен устранить любые препятствия на пути свободного экспорта на территорию ИРИ лекарств и изделий медицинского назначения, продовольствия и сельскохозяйственной продукции, а также запчастей, оборудования и связанных услуг, необходимых для безопасности гражданской авиации.

Выход США из СВПД

8 мая 2018 года США в одностороннем порядке вышли из СВПД - соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия). Иран взял на себя долгосрочные обязательства по ограничению ядерной программы в обмен на отмену всех санкций, введенных США и ЕС, а также ограничительных мер, принятых на основе ряда резолюций СБ ООН. Вашингтон поставил под вопрос ядерную сделку, но Иран еще год после этого придерживался своих обязательств, ожидая, что западные участники сделки выполнят свой долг и помогут компенсировать ущерб от действий Вашингтона. Однако, этого не произошло, и в мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки, объявив об обогащении урана свыше 3,67% и пообещав сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники сделки не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности по атому. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что власти Ирана проинформировали его о начале исследований и разработке новых центрифуг. Впоследствии стало известно, что Тегеран разрабатывает меры, которые составят четвертый этап сокращения его обязательств в рамках СВПД.