Генсек ООН призвал все стороны к сдержанности в отношении ситуации на северо-востоке Сирии

ТАСС, 7 октября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны к сдержанности в отношении ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом в понедельник заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Очень важно, чтобы все стороны проявляли максимальную сдержанность в это время", - цитирует агентство Reuters Дюжаррика.

Генсек ООН также подчеркнул, что мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры должны быть защищены в любое время, а также напомнил о необходимости гарантировать гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

7 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. 1 октября Эрдоган заявил, что Турция намерена действовать самостоятельно в отношении создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку Анкаре не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.