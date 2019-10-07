Президент Ирака призвал к выработке дорожной карты по выходу из кризиса

ТАСС, 7 октября. Президент Ирака Бархам Салех призвал сограждан к национальному диалогу с целью разработки дорожной карты по выходу из внутриполитического кризиса. Такое заявление он сделал в телеобращении, которое транслировал в понедельник телеканал Al Hadath.

"Ирак не будет местом для сведения счетов между региональными игроками, - сказал Салех. - Поэтому настало время сплотиться и начать сообща залечивать раны".

Президент потребовал от сограждан "проявлять максимальную сдержанность и не допускать вмешательства внешних сил во внутренние события".

Салех также заявил, что "все те, кто провоцировал беспорядки и стрелял в демонстрантов и полицейских в ходе уличных протестов в начале октября в Багдаде, являются преступниками и будут отданы под суд". "По всем фактам проявления насилия будет проведено расследование, и право граждан на мирные протесты будет защищено", - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр республики Адель Абдель Махди сообщил, что правительство подготовило план из 17 пунктов в ответ на требования участников протестного движения. Кабинет выступил с инициативой создания высшего судебного органа с широкими полномочиями, который займется расследованием коррупционных дел. Кроме того, премьер-министр намерен провести перестановки в правительстве с целью избавиться от наиболее одиозных чиновников, к которым предъявляли претензии демонстранты.

Антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновениями с силовиками. За время протестов их жертвами стали более 100 человек, свыше 6 тыс. получили ранения.