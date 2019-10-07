Reuters: главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

ТАСС, 7 октября. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону в понедельник со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, в ходе разговора Зариф подчеркнул приверженность суверенитету Сирии и выступил против проведения военных действий на ее территории.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, турецкая авиация в понедельник нанесла удар по штабу курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. Сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов пока не поступало.

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. 7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.