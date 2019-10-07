Власти Венесуэлы освободят из-под стражи группу оппозиционеров

КАРАКАС, 7 октября. /ТАСС/. Группа граждан, содержащихся под стражей за участие в антиправительственных выступлениях в Венесуэле, в понедельник будет освобождена. Об этом заявил генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб, сообщила радиостанция Union Radio.

"Выйдут [на свободу] четыре человека, связанных с одной из этих достойных сожаления ситуаций, которые произошли в текущем году, я не могу назвать их имена, но сегодня будут освобождены как минимум четверо, а есть еще список с десятками находящихся в заключении граждан", - сказал Сааб.

По данным радиостанции, это решение надзорного ведомства связано с договоренностями между правительством и представителями умеренной оппозиции, которые касаются "политических заключенных". В ходе акций протеста в республике в этом году погибли десятки людей, сотни были арестованы.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, республику покинули уже более 4 млн человек.