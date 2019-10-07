Вашингтон призывает Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал Пекин к гуманному урегулированию ситуации в Гонконге. Как отметил глава Белого дома, иной сценарий может плохо сказаться на американо-китайских торговых переговорах.

"Мы хотим видеть очень гуманное решение. Надеюсь, так и будет. <...> Мы ведем [торговые] переговоры, если произойдет что-то плохое, думаю, будет плохо для переговоров. <...> Я считаю, что они должны это делать (урегулировать ситуацию - прим. ТАСС) мирным способом", - сказал Трамп.

Говоря о стартующем 10 октября в США очередном раунде торговых консультаций с Китаем, Трамп отметил, что у сторон, по его мнению, "есть шанс сделать что-то существенное". "Они едут, чтобы заключить соглашение, посмотрим, возможно ли заключить сделку", - добавил глава вашингтонской администрации.

​​​​​​