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Кризис в Сирии

СМИ: турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в Сирии

Огонь был открыт в пограничном районе на севере провинции Ракка

ТАСС, 8 октября. Артиллерия турецкой армии открыла в понедельник вечером огонь по позициям курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), в пограничном районе на севере провинции Ракка. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM.

По ее сведениям, обстреляны курдские позиции к востоку от города Телль-Абъяд. Сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало.

Ранее турецкие ВВС атаковали штаб СДС в районе Телль-Тавиль в окрестностях города Эль-Маликия на северо-востоке провинции Хасеке.

Как передала телестанция Al Hadath, авиаудары были нанесены также по пограничной местности между Сирией и Ираком поблизости от погранперехода в Самалике, где в результате разрушены два моста.

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СШАСирияТурцияКризис в Сирии
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