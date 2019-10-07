В США заявили, что Турция не проводила пока никаких операций на севере Сирии

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Правительство США не располагает данными о том, что Турция уже приступила к проведению военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

"Хотя мы не видим, чтобы по состоянию на настоящее время какие бы то ни было операции [Турции] имели место, президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять как верховный главнокомандующий, что небольшое число [американских] военнослужащих в сравнительно небольшом районе - зоне безопасности на границе на севере Сирии, равной 20-30 милям (32-48 км), - не должно находиться под угрозой", - заявил этот чиновник.

При этом он подтвердил, что, согласно имеющимся у Вашингтона данным, Турция может не только провести на северо-востоке Сирии военную операцию, но и предпринять попытку вернуть в эти районы беженцев. "Как представляется, Турция настроена на проведение операции на севере Сирии. США удавалось отговаривать Турцию от этого на протяжении последних двух лет. Однако, как представляется, турки намерены [теперь] провести какого-то рода военную операцию, которая, возможно, будет совмещена с усилиями по возвращению беженцев", - сказал представитель исполнительной ветви власти.

Его брифинг был посвящен решению США осуществить вывод войск с северо-востока Сирии в связи с планами Турции начать там военную операцию. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 1 октября, что Анкара намерена своими силами создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не удалось достичь желаемого результата на переговорах с Вашингтоном. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом заявил, что Вашингтон не станет поддерживать операцию Турции и каким-либо образом участвовать в ней, а американские военнослужащие покинут район ее проведения.