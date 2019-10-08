CNBC: Signal Group устроила в апреле встречу для представителей Зеленского в отеле Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Американская лоббистская компания Signal Group Consulting организовала неформальную встречу в вашингтонском отеле Trump International 16 апреля с участием представителя предвыборного штаба Владимира Зеленского в целях улучшения его имиджа в США. Об этом сообщил в понедельник американский телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

По их данным, встречу за ужином в столичном отеле организовал адвокат Маркус Коэн, который оплатил услуги Signal Group. На мероприятие были приглашены лица, которых этот адвокат считал близкими к администрации президента США Дональда Трампа и влиятельными в политических кругах Вашингтона. В число таковых вошли бывший официальный представитель Министерства здравоохранения США Майк Рубино, сотрудник Госдепартамента Мэтт Моуэрс и бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. С другой стороны участвовали исполнительный вице-президент Signal Group Марк Даффи и некий неназванный представитель предвыборного штаба Зеленского и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова.

"Честно говоря, я считаю, что Signal пыталась впечатлить их. Я пошел туда, чтобы сделать им одолжение. Я показался, сел за стол, поел и ушел. Я реально ни с кем не говорил, потому что все вокруг беседовали на другом языке", - сказал телеканалу Рубино, отметив, что намного позже узнал, что на встрече присутствовали представители команды Зеленского.

Спайсер объяснил свое присутствие на ужине аналогичным образом. "Меня представили парню из предвыборного штаба. У меня создалось впечатление, что они [Signal Group] старались произвести впечатление на своего клиента", - сказал он. Спайсер принял решение оставить пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года из-за категорического несогласия с решением Трампа назначить американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Сам Скарамуччи уже покинул этот пост, проработав меньше двух недель.

В Signal Group заверили телеканал, что на упомянутой выше встрече не затрагивался вопрос расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

"Радио Свобода" весной сообщало, что Зеленский нанял Signal Group для улучшения своего международного имиджа и организации встреч с чиновниками в США. По данным украинских СМИ, компания Signal Group якобы организовывала встречи для главы штаба и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова (ныне главы Службы безопасности Украины) и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины. Предвыборный штаб Зеленского в апреле опроверг информацию о привлечении каких-либо лоббистских компаний или агентств для организации визита своего представителя в США.