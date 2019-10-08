Токио заявил протест Пхеньяну в связи с инцидентом в японской экономической зоне

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Правительство Японии заявило Пхеньяну решительный протест в связи с инцидентом в японской исключительной экономической зоне, в ходе которого рыболовный траулер КНДР столкнулся с судном японской рыболовной инспекции.

"Соответствующее заявление было передано в Пекине по дипломатическим каналам", - сообщил во вторник в парламенте премьер-министр Синдзо Абэ.

"Северокорейские суда, - сказал он, - ведут незаконный промысел в пределах нашей экономической зоны, создают помехи и угрозу безопасности японских рыбаков, это серьезная проблема. Наше правительство намерено принимать решительные меры, чтобы пресекать подобные действия".

Как объявили в Токио, в понедельник в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава) в исключительной экономической зоне Японии рыболовецкая шхуна КНДР, которая подозревается в незаконном вылове кальмара, столкнулась с судном японской рыболовной инспекции. Шхуна от полученных повреждений затонула в течение 20 минут, а ее команда оказалась за бортом. Прибывшая на место происшествия японская береговая охрана спасла всех этих моряков - 60 человек. Они были переданы на находившуюся там другую северокорейскую шхуну, которая покинула японскую зону.

Суда из КНДР, как сообщают в Токио, в последнее время постоянно пытаются вести промысел в этом районе. По данным японской рыболовной инспекции, в 2018 году она более 5 тыс. раз сталкивалась со случаями незаконного пребывания в экономической зоне страны.