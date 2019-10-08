Исполняющий обязанности посла США в России Горман находится с визитом во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы посольства США в Москве Барт Горман прибыл во Владивосток и посетил военно-исторический клуб, собщается во вторник на официальной странице Генерального консульства США во Владивостоке.

"Во время своего визита во Владивосток 7-9 октября исполняющий обязанности посла Барт Горман посетил военно-патриотический клуб "Техника ХХ века в Приморском крае". Господин Горман был рад возможности осмотреть уникальную коллекцию музея и совершить поездку на автомобиле, выпущенном после Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

По официальной информации американской дипломатической миссии в РФ, Барт Горман является заместителем главы миссии в Посольстве США в Москве. Он отвечает за ключевые аспекты американо-российских отношений. С 2017 по 2019 год Горман служил заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США. В этом качестве он контролировал все программы, осуществлявшие анализ, оценку и расследование угроз, направленных против дипломатического персонала США за рубежом и внутри страны, а также распространение информации о них.