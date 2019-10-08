В Раде сообщили, что на Украине проведут форум по поиску стратегии возвращения Донбасса

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Правительство Украины в конце октября рассмотрит на форуме в Мариуполе стратегию возвращения в состав государства "оккупированных территорий" Донбасса. Об этом сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

"Правительство планирует провести в конце октября большой форум в Мариуполе, на котором предполагается рассмотреть стратегию возвращения в состав Украины оккупированных территорий. Будут представлены инициативы, в первую очередь, со стороны президента и правительства", - сказал он.

По словам главы Верховной рады, в частности, планируется вынесение на публичное обсуждение законопроекта об особом статусе Донбасса с привлечением иностранных и отечественных экспертов, а также общественности. При этом, по его словам, в масштабах всей страны провести такое обсуждение "не представляется возможным".

Он посетовал на то, что за пять лет "ни одной адекватной стратегии возвращения Донбасса так и не создали, потеряв время в экономическом, гуманитарном и многих других аспектах", из-за чего "процесс будет более тяжелым, чем мог быть раньше". В связи с тем, что, по словам Разумкова, "времени на то, чтобы прописать стратегию, а уже потом ее начать интегрировать, нет", стратегия будет утверждаться "с колес".