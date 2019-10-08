Парламент Азербайджана рассмотрит вопрос о назначении Али Асадова премьер-министром страны

БАКУ, 8 октября. /ТАСС/. Милли меджлис (парламент) Азербайджана рассмотрит во вторник вопрос о назначении помощника президента по экономическим вопросам Али Асадова премьер-министром страны. Вопрос включен в повестку дня заседания парламента, сообщается на сайте законодательного органа.

"О назначении А. И. Асадова на должность премьер-министра Азербайджанской Республики", - гласит первый пункт повестки дня заседания, которое начнет работу в 12:00 по местному времени (11:00 мск).

В настоящее время пост премьер-министра занимает Новруз Мамедов, который был назначен главой правительства в апреле 2018 года.