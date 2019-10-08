Глава МИД Украины: ополченцы Донбасса и после достижения мира не смогут избираться в Раду

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Ополченцы Донбасса не смогут избираться в Верховную раду Украины в случае прекращения войны и установления мира на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV.

"Ополченцы не станут депутатами... Например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся ... и не сядут рядом с депутатами Верховной рады. Это тоже политическая "красная линия", - сказал глава МИД.

Он также добавил, что безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины - это приоритет для власти. "Безопасность украинского народа - это приоритет для нас, для нового правительства... Возвращение нашей земли, в частности, Крыма - это приоритет для нас", - подчеркнул Пристайко.

Истоки конфликта

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича начались массовые протесты в Крыму и на востоке страны, где преобладало русскоязычное население.

Власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно, и уже в марте президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

В Донбассе же новые украинские власти в середине апреля 2014 года начали военную операцию. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли более 10 тыс. человек, свыше 25 тыс. получили ранения.

В стремлении прекратить вооруженный конфликт на востоке Украины лидерами России, Украины, Франции и Германии был запущен минский переговорный процесс, который привел к выработке комплекса соглашений по мирному урегулированию. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса местного самоуправления в составе Украины и объявление всеобщей амнистии для участников вооруженного конфликта.