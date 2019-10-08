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Кризис на Украине

Лукашенко считает опасным сценарий смены власти на Украине

Глава Белоруссии призвал международное сообщество серьезно отнестись к наличию такой потенциальной угрозы

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что давление на нынешнюю украинскую власть и приход к руководству страной новых людей подорвет процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он заявил во вторник на международном форуме "Минский диалог".

"Если мы потеряем, пусть неопытного, молодого, Зеленского и эту власть на Украине - а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне, - мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать", - отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии призвал международное сообщество серьезно отнестись к наличию такой потенциальной опасности.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаКризис на Украине
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