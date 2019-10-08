Сайдик считает, что для жителей Донбасса важнее мир, чем условия его достижения

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Жители Донбасса хотят достижения мира, а его условия для них второстепенны. Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Мартин Сайдик.

"В следующую среду я снова поеду в Донбасс. И не только в Донбассе я слышу лишь одно, <...> люди приходят и говорят: единственное, что мы от вас хотим, - принесите, наконец, мир, принесите, наконец, мир. И это я слышу как в подконтрольных правительству Киева районах, так и в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС), то есть в сепаратистских районах. Люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше, самое важное, что мы хотим иметь, - это мир, а на каких условиях будет этот мир - это уже второстепенное. Важнее всего - мир", - процитировало во вторник заявление Сайдика агентство "Укринформ".

Дипломат добавил, что возлагает надежду в этом вопросе на нового президента Украины Владимира Зеленского. "Что касается будущего, то я могу только надеяться, что Украина и дальше будет идти путем экономической и политической консолидации под руководством нового президента, как он об этом заявлял. И мир в Донбассе был бы точно одним из важнейших элементом",- отметил Сайдик. В качестве примера позитивной тенденции в урегулировании конфликта он назвал сооружение временного обходного моста в Станице Луганской и начало ремонта разрушенного пешеходного, а также согласование "формулы Штайнмайера", которую он назвал "важным политическим требованием, которое всегда поднималось со стороны Москвы, но также и со стороны так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей".