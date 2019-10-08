Reuters: в Гонконге за ношение масок задержали 77 человек

ТАСС, 8 октября. Полиция Гонконга во вторник задержала не менее 77 человек из-за ношения масок несмотря на запрет правительства. Об этом сообщило агентство Reuters.
В прошлую пятницу власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Нарушение этого указа может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).
#HongKong Thread: Thousands of Hongkongers march in defiance of anti-mask law, despite metro shutdown, heavy rain, tear gas— IndoPacific_SCS_Info (@IndoPac_Info) October 6, 2019
#hongkongprotests #antiELAB pic.twitter.com/pekiPD4vWu