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Акции протеста в Гонконге

Reuters: в Гонконге за ношение масок задержали 77 человек

Ранее власти административного района запретили скрывать лица во время демонстраций и публичных мероприятий

ТАСС, 8 октября. Полиция Гонконга во вторник задержала не менее 77 человек из-за ношения масок несмотря на запрет правительства. Об этом сообщило агентство Reuters.

В прошлую пятницу власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Нарушение этого указа может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).

 

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