Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Украина направила дополнительные силы полиции в район разведения сил в Донбассе

В Золотом и Катериновке будут дополнительно нести службу четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда украинской полиции

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Украины направили дополнительные подразделения полиции в населенные пункты Золотое и Катериновка в Донбассе, где в среду должно состояться разведение сил участников конфликта. Об этом сообщило во вторник агентство УНИАН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Как сообщает ведомство, в Золотом и расположенной рядом с ним Катериновке, население которых составляет соответственно 600 человек и 260 человек, будут дополнительно нести службу четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда украинской полиции. В Золотом после разведения войск продолжит действовать украинский полицейский участок, а в Катериновке - нести службу участковый.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и республик Донбасса должны были начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. График разведения был согласован на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, стороны также одобрили "формулу Штайнмайера" по предоставлению особого статуса Донбассу. В воскресенье в поселок Золотое прибыли представители радикальных националистических добровольческих организаций, которые заявили, что будут "защищать" его, если оттуда будут отведены украинские войска. В понедельник разведение не началось и было перенесено на 9 октября.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира
Пакистан выразил протест Индии в связи с перестрелкой в Кашмире
Как сообщили в МИД республики, в результате инцидента в секторе Чирикот погибла одна женщина, еще три человека получили ранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС