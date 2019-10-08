Украина направила дополнительные силы полиции в район разведения сил в Донбассе

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Украины направили дополнительные подразделения полиции в населенные пункты Золотое и Катериновка в Донбассе, где в среду должно состояться разведение сил участников конфликта. Об этом сообщило во вторник агентство УНИАН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Как сообщает ведомство, в Золотом и расположенной рядом с ним Катериновке, население которых составляет соответственно 600 человек и 260 человек, будут дополнительно нести службу четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда украинской полиции. В Золотом после разведения войск продолжит действовать украинский полицейский участок, а в Катериновке - нести службу участковый.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и республик Донбасса должны были начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. График разведения был согласован на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, стороны также одобрили "формулу Штайнмайера" по предоставлению особого статуса Донбассу. В воскресенье в поселок Золотое прибыли представители радикальных националистических добровольческих организаций, которые заявили, что будут "защищать" его, если оттуда будут отведены украинские войска. В понедельник разведение не началось и было перенесено на 9 октября.