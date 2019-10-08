Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция Таиланда анонсировала новые аресты из-за оскорбления монархии в интернете

Аресты планируются в дополнение к задержанию накануне полицией активиста, который обвиняется в угрозе национальной безопасности

БАНГКОК, 8 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда собираются задержать еще пять человек, которые могут быть связаны с "неуместными" комментариями в интернете о монархии. Как сообщила во вторник газета Khao Sod, аресты планируются в дополнение к задержанию накануне полицией активиста, который обвиняется в угрозе национальной безопасности.

Министерство цифровых технологий в экономике и обществе проинформировало заместителя премьер-министра Правит Вонгсувана, что еще пять человек могут быть связаны с оскорбительными комментариями в адрес монархии в интернете. "Мне сообщили, что в эту ситуацию вовлечены около пяти человек", - сказал он журналистам. Говоря о степени их участия в этом деле, чиновник отметил, что "необходимо дождаться результатов расследования".

"Если они принимают активное участие, то нам придется преследовать их по закону, поскольку их проступок связан с нападением на монархию", - подчеркнул вице-премьер.

В ночь на вторник полиция задержала 25-летнего Карна Понгпрапхапана у себя дома. Активист движения за демократию в своей публикации в Facebook от 2 октября, которая уже удалена, написал об ужасных судьбах прошлых европейских монархий, при этом не упоминая тайскую королевскую семью. Тем не менее полиции этого хватило, чтобы предъявить ему обвинение в нарушении закона о компьютерных преступлениях, по которому ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Вместе с тем министр цифровых технологий в экономике и обществе Буддхипонгсэ Пуннаканта заявил, что власти действовали на основании имеющихся доказательств и не преследовали Понгпрапхапана за его политические убеждения. На вопрос о том, действовала ли полиция правильно, арестовав активиста и не выдав ему сначала повестку о явке в суд, чиновник ответил, что арест был одобрен судом. "Мы не можем вмешиваться в решения суда", - добавил он.

Теги
Таиланд
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Reuters: курды начнут диалог с Дамаском и Москвой, если США уйдут из приграничной зоны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС