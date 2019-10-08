Полиция Таиланда анонсировала новые аресты из-за оскорбления монархии в интернете

БАНГКОК, 8 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда собираются задержать еще пять человек, которые могут быть связаны с "неуместными" комментариями в интернете о монархии. Как сообщила во вторник газета Khao Sod, аресты планируются в дополнение к задержанию накануне полицией активиста, который обвиняется в угрозе национальной безопасности.

Министерство цифровых технологий в экономике и обществе проинформировало заместителя премьер-министра Правит Вонгсувана, что еще пять человек могут быть связаны с оскорбительными комментариями в адрес монархии в интернете. "Мне сообщили, что в эту ситуацию вовлечены около пяти человек", - сказал он журналистам. Говоря о степени их участия в этом деле, чиновник отметил, что "необходимо дождаться результатов расследования".

"Если они принимают активное участие, то нам придется преследовать их по закону, поскольку их проступок связан с нападением на монархию", - подчеркнул вице-премьер.

В ночь на вторник полиция задержала 25-летнего Карна Понгпрапхапана у себя дома. Активист движения за демократию в своей публикации в Facebook от 2 октября, которая уже удалена, написал об ужасных судьбах прошлых европейских монархий, при этом не упоминая тайскую королевскую семью. Тем не менее полиции этого хватило, чтобы предъявить ему обвинение в нарушении закона о компьютерных преступлениях, по которому ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Вместе с тем министр цифровых технологий в экономике и обществе Буддхипонгсэ Пуннаканта заявил, что власти действовали на основании имеющихся доказательств и не преследовали Понгпрапхапана за его политические убеждения. На вопрос о том, действовала ли полиция правильно, арестовав активиста и не выдав ему сначала повестку о явке в суд, чиновник ответил, что арест был одобрен судом. "Мы не можем вмешиваться в решения суда", - добавил он.