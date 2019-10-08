Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕСПЧ присудил более €430 тыс. по делам об исчезновении людей на Северном Кавказе

События, описанные в жалобах, касаются 2007-2011 годов

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ряд исков, поданных в связи с предполагаемым похищением пяти жителей Северного Кавказа. Решение страсбургского суда опубликовано во вторник на его сайте.

Согласно постановлению ЕСПЧ "Накани [имя одного из пропавших] и другие против России", родственникам пяти пропавших жителей Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни и Ингушетии, присуждены компенсации на общую сумму более €430 тыс. 

События, описанные в жалобах, касаются 2007-2011 годов. В некоторых указанных случаях речь идет об исчезновении людей после их задержания.

Суд посчитал, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека: статьи о праве на жизнь, запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на эффективное средство правовой защиты. Согласно вердикту, государство должно выплатить компенсации истцам в течение трех месяцев.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Украинские радикалы угрожают сорвать разведение сил в Донбассе
Националисты потребовали от президента страны Владимира Зеленского встретиться с участниками "добровольческого движения"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС