Лукашенко призвал к многостороннему поиску решений по РСМД, Донбассу и безопасности в мире

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит во вторник в Минске, призвал к активизации усилий в разрешении самых острых проблем в сфере безопасности. В частности, он заявил, что Минск готов взять на себя разработку текста декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, предложил провести в белорусской столице международный диалог по безопасности и изложил свое видение перспектив урегулирования конфликта на Украине.

Заполнить "правовой вакуум" по РСМД

По мнению Лукашенко, принятие декларации о неразмещении в Европе РСМД, с инициативой разработки которой 27 сентября с трибуны ООН выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, могло бы "помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений", хотя документ и не стал бы равнозначной заменой договора о ликвидации этих ракет. "Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы взять на себя разработку этого текста", - сказал Лукашенко.

Президент выразил надежду, что "такой документ получит поддержку и станет практическим вкладом в реализацию белорусской инициативы о запуске международного диалога по безопасности". "Это позволит снизить уровень существующих рисков и геополитическую проблемность Восточной Европы, будет способствовать прекращению дальнейшей эскалации конфликтов", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в последние два десятилетия Белоруссия оказалась в уникальной ситуации. С одной стороны, она является военно-политическим союзником РФ и ОДКБ, с другой - заключила договоры в области безопасности в том числе со странами - членами НАТО. По его словам, Минск готов наполнять эти двусторонние соглашения новым содержанием, совершенствовать их. "Сигналы, которые мы получаем от наших партнеров, говорят о том, что они готовы к такому взаимодействию", - сказал президент Белоруссии.

Градус недоверия достиг предела

По мнению Лукашенко, градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом "достиг предела". "Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", - считает он. По словам президента, мир сегодня является свидетелем нового витка стратегического соперничества "великих держав" или "полюсов силы". "Многосторонние площадки, система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс", - сказал он.

По его словам, после недавнего выхода из ДРСМД двух ключевых его участников - США и РФ, процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями вышел на финишную прямую. "Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям 2010 года. Если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться", - сказал президент.

Он отметил также серьезную обеспокоенность белорусской стороны предстоящими в апреле-мае следующего года учениями НАТО Defender Europe 2020 в Польше. "Прямо у границ Белоруссии весной будущего года Североатлантический альянс собирается провести масштабные военные учения. Таких учений у наших границ не проводилось <...> Какой можно задать риторический вопрос? Не знаем, кому это надо", - отметил глава Белоруссии.

Лукашенко предложил провести международный диалог по безопасности в Минске. "Мы видим обеспокоенность РФ и США по поводу безопасности в Восточноевропейском регионе. Об этом свидетельствуют наши недавние контакты с американскими представителями и послание президента РФ широкому кругу стран о моратории на развертывание ракет в Европе и других регионах мира. Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Возможно в Минске", - сказал он.

Также он считает целесообразным провести международный саммит в рамках "нового Хельсинкского процесса" - "под эгидой ОБСЕ, а возможно, и под эгидой ООН", а также принять "документ стратегического характера по укреплению международной безопасности и в Евро-Атлантике, и в более широком масштабе". При этом, по его мнению, сегодня невозможно решать эти вопросы без такого тяжеловеса, как Китай. "Важно учитывать также мнение и других стран, чье влияние в мире сегодня растет", - добавил глава государства.

Лукашенко отметил, что готов продвигать идею "Хельсинки-2", диалог Евросоюза и ЕАЭС, ОДКБ и НАТО, сопряжение с китайским проектом "Один пояс, один путь", с ШОС и АСЕАН, создание "пояса цифрового добрососедства".

Важный тест для стран Европы

Президент много говорил о конфликте на юго-востоке Украины. Лукашенко считает, что Запад оставил эту страну "один на один" решать конфликт в Донбассе и происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента". "И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он. По его словам, и с Востока, и с Запада "только камни бросают в этого молодого человека" - президента Украины Владимира Зеленского. "Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только на Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - отметил он.

По его словам, "если "нормандская четверка" чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать". "В Белоруссии рады, что в процессе разрешения конфликта появился прогресс - осуществлен обмен задержанными лицами, в Минске подписана формула "формула Штайнмайера", - сказал он, отметив, что "это открывает путь к проведению после длительного перерыва встречи в верхах в "нормандском формате". "Рассчитываем, что результатом будут твердые гарантии запуска четкого механизма контроля за выполнением минских соглашений", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что ключевой вопрос безопасности в Европе - это разрешение конфликта в Донбассе, и способность урегулировать этот конфликт - важный тест для стран Европы. "Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться, разговаривать, но толку будет мало", - отметил президент.

Он отметил, что урегулирование возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме. "И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР - непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения", - отметил Лукашенко. Тогда, считает он, "будет место и ДНР, и ЛНР". "Тогда будут подвижки и по 400 км границы (РФ и Украины), и проведение там выборов, и создание некой милиции и так далее", - заявил белорусский лидер.

При этом он вновь высказался о необходимости привлечения США к украинской проблеме. "Почему без США невозможно решить эту проблему? Вы же знаете, насколько США вовлечены на Украине не только в проблему Крыма, Донбасса, целостности Украины. Но и вообще, во все политические и экономические процессы", - констатировал Лукашенко. При этом он упрекнул президента США Дональда Трампа за его заявления о том, что "Европа ничего не делает" по урегулированию конфликта. "Это сбросить с больной головы на здоровую. Если Америка, которая втянута в этот конфликт, не начнет шевелиться, то ничего не будет сделано", - заключил Лукашенко.