Экс-президент Эквадора отверг обвинения в организации протестов

ТАСС, 8 октября. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал ложью заявления о том, что он и глава Венесуэлы Николас Мадуро несут ответственность за протесты, происходящие в Эквадоре. Об этом он сообщил во вторник в интервью агентству Reuters.

"Они говорят, что я настолько силен, что при помощи айфона из Брюсселя могу руководить протестом, - сказал Корреа. - Народ больше не мог это выносить, это реальность". Находящийся в добровольном изгнании в Бельгии Корреа подчеркнул, что готов вернуться в Эквадор, если потребуется, и поучаствовать в борьбе за пост вице-президента в случае объявления новых выборов.

Бывший президент отказался комментировать политику будущего правительства в случае успеха протестов и отстранения от власти президента Эквадора Ленина Морено. "В таком случае нам понадобится [созвать] учредительное собрание", - добавил он.

8 октября Морено обвинил Корреа и Мадуро в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. 3 октября работники сферы транспорта на всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора объявил о решении приостановить забастовки по всей стране. В то же время представители индейских сообществ страны заявили, что продолжат протесты.