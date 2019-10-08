ООН одобрила провоз в Пхеньян южнокорейского спортинвентаря на отборочный матч ЧМ-2022

ТАСС, 8 октября. Совет Безопасности (СБ) ООН вывел из-под санкций спортивное оборудование для отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Пхеньяне, где 15 октября выступят команды КНДР и Южной Кореи. Об этом во вторник сообщает газета Korea Times со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея (РК).

"Исключение из санкций было выдано на экипировку и инвентарь для [южнокорейской] сборной и тренерского состава", - заявил представитель ведомства. Ранее Министерство объединения РК сообщило о проблемах с отправкой болельщиков на предстоящую игру из-за отсутствия позитивной реакции северокорейской стороны.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азиатской конфедерации футбола. Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах шесть очков, второе место занимают южнокорейцы (один матч, три очка); за ними расположились команды Туркмении (два матча, три очка), Ливана (1, 0) и Шри-Ланки (2, 0). В третий раунд выйдут по две лучшие команды из восьми групп.

Национальные команды КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира 2010 года. Обе встречи тогда завершились вничью, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином игры была команда КНДР, был сыгран на нейтральном поле в Шанхае.