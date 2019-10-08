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Апелляционная палата признала победу Нэстасе на выборах мэра Кишинева в 2018 году

Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева утвердила итоги досрочных выборов мэра столицы Молдавии в 2018 году, а также победу на них лидера "Платформы "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, который сегодня занимает пост вице-премьера и главы МВД. Такое решение было принято на заседании во вторник, сообщает судебная инстанция.

"Утверждается мандат мэра Кишинева Андрея Нэстасе", - говорится в документе. Это решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате, отмечается в нем.

По данным Центральной избирательной комиссии, по итогам голосования 3 июня Нэстасе набрал 52,57% голосов, обойдя на пять процентных пункта кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Ивана Чебана. Социалисты признали поражение, но опротестовали в суде ряд нарушений Нэстасе, среди которых - незаконная агитация в день голосования, а также привлечение иностранных политиков к избирательной кампании, что запрещено законом. Суд Кишинева отказался признавать выборы в целом, указав на нарушения как Нэстасе, так и Чебана.

Нэстасе считает, что за решением судов стояла контролировавшая власть в стране Демократическая партия Молдовы. Отказ молдавских судов признавать результаты выборов мэра ранее раскритиковали еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. А президент Молдавии Игорь Додон назвал реакцию ЕС на ситуацию вокруг аннулирования результатов выборов мэра Кишинева "чрезмерно мягкой".

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошли социалисты, партия Нэстасе, а также Партия действия и солидарности, которые объединились с целью отстранения от власти демократов. На 20 октября в Молдавии запланированы очередные всеобщие выборы в местные органы власти.

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