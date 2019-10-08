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Власти Эквадора сообщили о перебоях в снабжении топливом из-за протестов

Проблемы связаны с его доставкой, отметили в министерстве энергетики и невозобновляемых ресурсов страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 октября. /ТАСС/. Снабжение топливом частично нарушено в шести эквадорских провинциях из-за антиправительственных протестов. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

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"Агентство по контролю за углеводородами сообщает гражданам, что из-за перекрытия основных автомагистралей в некоторых регионах страны наблюдаются проблемы со снабжением топливом в шести провинциях", - говорится в сообщении. Поставки нарушены в провинциях Имбабура, Карчи, Боливар, Котопахи, Асуай и Каньяр, расположенных в центральной части страны. По данным ведомства, "в остальных провинциях снабжение топливом происходит с перебоями и под контролем сотрудников Агентства по контролю за углеводородами".

При этом в министерстве подчеркнули, что у страны есть запасы топлива, необходимые для обеспечения нужд населения, и проблемы связаны только с его доставкой.

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Эквадор
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