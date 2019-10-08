Sky: Джонсон не предоставил в срок ответа по его отношениям с предпринимательницей из США

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не дал в срок объяснений Лондонской ассамблее по поводу своих взаимоотношений с американской предпринимательницей и экс-моделью Дженифер Акури, которые имели место в бытность Джонсона мэром британской столицы (2008-2016 годы). Об этом информировал телеканал Sky News. По его данным, двухнедельный срок предоставления информации, запрошенной комитетом по надзору законодательного органа Лондона, истек в 18:00 (20:00 мск) вторника.

"Не ответить в срок на вежливое обращение о сотрудничестве не помогает делу, а нынешняя серьезная ситуация теперь стала тяжкой", - приводит телеканал слова руководителя комитета по надзору Лена Дювалла. "Сообщения о потенциальном нецелевом использовании средств не могут быть поводом для смеха", - сказал он.

Телеканал сообщил, что канцелярия премьер-министра пообещала предоставить ответы до конца вторника.

22 сентября газета The Sunday Times сообщила о том, что Акури благодаря дружескому расположению Джонсона в 2013-2014 годах получила около £126 тыс. ($155 тыс.) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса, а также была включена в состав трех британских деловых делегаций. После этого Джонсон оказался втянут в скандал о конфликте интересов, который усиливается сообщениями о том, что экс-мэра и предпринимательницу в то время могли также связывать романтические отношения.