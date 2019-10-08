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Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

Экс-премьер Италии побывал в России по случаю дня рождения президента РФ

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в России по случаю дня рождения российского лидера Владимира Путина.

"Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию", - написал во вторник в Facebook Берлускони, сам недавно отмечавший день рождения, - 29 сентября ему исполнилось 83 года. Он не в первый раз является гостем Владимира Путина, с которым его связывает дружба. Так, в прошлом году политик также в Facebook разместил фотографию из Сочи.

Ранее Путин и Берлускони встречались в Риме во время официального визита российского президента 4 июля. После насыщенного дня, встреч с Папой Римским Франциском и представителями высшего руководства Италии Путин остановился для встречи с Берлускони в аэропорту перед вылетом. Кадры их сердечного приветствия Берлускони также разместил в социальных сетях.

Оба политика регулярно обмениваются поздравлениями с днем рождения. Путин неоднократно принимал Берлускони в России, в том числе когда итальянский политик не занимал никаких государственных постов и после окончательного приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет". Одна из их встреч состоялась в Крыму, после чего Берлускони попал в черный список персон нон грата украинских властей.

7 октября Путину исполнилось 67 лет. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот день глава государства "планирует провести на природе, в кругу родных и близких".

Теги
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияБерлускони, СильвиоПесков, Дмитрий Сергеевич
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