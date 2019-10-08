Гуайдо объявил о проведении акции протеста 24 октября

КАРАКАС, 9 октября. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция проведет акцию протеста 24 октября в северо-западном штате Сулия. Об этом объявил во вторник ее лидер Хуан Гуайдо, сообщила радиостанция Union Radio.

"Мы ответим людям, которые требуют перемен, и 24 октября мы, депутаты, выйдем на улицы вместе со штатом Сулия, чтобы защитить наш народ", - сказал политик. В регионе, где находится город Маракайбо, второй по численности населения в стране, уже длительное время наблюдаются проблемы с водо- и электроснабжением.

С начала года в Венесуэле неоднократно выходили из строя линии электропередачи и подстанции. Самая крупная авария случилась 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии на электросетях и подстанциях вызваны нехваткой ресурсов для их профилактического обслуживания.