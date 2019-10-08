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Мадуро считает, что президент Эквадора должен начать диалог с населением

Венесуэльский лидер также отметил, что эквадорцы начали манифестации в знак протеста против политики Международного валютного фонда

КАРАКАС, 9 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его эквадорский коллега Ленин Морено должен вступить в диалог с населением, а также отменить непопулярные экономические меры, из-за которых в стране проходят протесты.

"Отмените этот экономический пакет и начните переговоры с народом Эквадора, с крестьянами и рабочими", - сказал Мадуро, чье выступление во вторник в Каракасе транслировалось государственным телевидением.

Венесуэльский лидер также отметил, что эквадорцы начали манифестации в знак протеста против политики Международного валютного фонда (МВФ). "Народ Эквадора вышел на улицы не из-за Мадуро. Они осуждают политику МВФ", - подчеркнул президент Боливарианской Республики.

Ранее Морено обвинил экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа и Мадуро в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. 3 октября работники сферы транспорта на всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора объявил о решении приостановить забастовки по всей стране. В то же время представители индейских сообществ заявили, что продолжат протесты.

Теги
Мадуро, НиколасЭквадорВенесуэлаМорено, Ленин
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