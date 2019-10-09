В КНДР заявили, что поддерживают политику Путина по защите суверенитета России

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Руководство КНДР поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, направленную на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Об этом заявил в среду председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ на встрече с делегацией руководителей российских СМИ, которая находится в Пхеньяне с рабочим визитом.

"Мы полностью поддерживаем и разделяем политику Путина по защите суверенитета России", - отметил Цой Рён Хэ.

Руководство КНДР уверено, что Россия успешно справится со всеми внешними вызовами, направленными на то, чтобы препятствовать развитию страны, добавил он.

"Мы уверены, что Россия успешно преодолеет все вызовы извне и построит мощную державу", - подчеркнул председатель президиума ВНС КНДР.

Он добавил, что саммит президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, прошедший во Владивостоке в апреле, показал миру прочность отношений двух стран.

"Исторический саммит во Владивостоке продемонстрировал всему миру крепость и незыблемость наших отношений дружбы и сотрудничества", - подчеркнул Цой Рён Хэ.