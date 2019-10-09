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Минобороны Ирака отменило состояние максимальной готовности в армии

Такое решение принято "ввиду стабилизации ситуации в области безопасности во всех провинциях"

ТАСС, 9 октября. Иракские власти сняли состояние максимальной боеготовности в подразделениях национальной армии ввиду нормализации ситуации внутри страны. Об этом говорится в опубликованном в среду специальном заявлении Министерства обороны Ирака.

В нем отмечается, что "состояние высшей готовности в воинских частях прекращено". Такое решение, отметило иракское оборонное ведомство, принято "ввиду стабилизации ситуации в области безопасности во всех провинциях Ирака".

2 октября иракская армия и силы безопасности были приведены в состояние максимальной боеготовности в связи с распространением антиправительственных выступлений в Багдаде и отдельных провинциях. Они проходили в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Протестующие в столице, а также южных и северных провинциях страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Жертвами беспорядков в Ираке стали более ста человек, свыше шести тысяч пострадали.

В понедельник с обращением к народу выступил президент страны Бархам Салех, осудив применение силы и призвав иракцев к национальному диалогу с целью разработки дорожной карты по выходу из внутриполитического кризиса. Он также сообщил, что все, кто провоцировал беспорядки и стрелял в демонстрантов и полицейских в ходе уличных протестов, будут отданы под суд.

Теги
ИракСалех, Бархам
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