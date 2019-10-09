Сирийские курды призвали международное сообщество противодействовать Турции

ТАСС, 9 октября. "Силы демократической Сирии" (СДС) призвали международное сообщество противодействовать намерениям Турции начать военную операцию на севере Сирии. Об этом представители СДС заявили в среду в ходе пресс-конференции, состоявшейся в сирийской Хасеке.

"Мы призываем ООН и другие гуманитарные организации занять антитурецкую позицию и оказать противодействие турецким планам", - цитирует заявление СДС телеканал Al Arabiya.

СДС подчеркнули, что внесли значительный вклад в борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), тогда как Анкара, напротив, оказывала поддержку террористам. "Мы воевали против ИГ, отдали тысячи жизней, но победили. Турция же помогала ИГ как в логистических, так и в иных вопросах. Существует множество доказательств тому, что Анкара оказывала поддержку ИГ", - заявили СДС, добавив, что курды по-прежнему готовы "отразить любую атаку".

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Центр был организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также стала бы защитным поясом для турецкой границы. Однако 1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии.