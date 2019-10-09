Сотни экоактивистов перекрыли мосты в центре Берлина

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion продолжают блокировать улицы в столице ФРГ, требуя принять более решительные меры в области защиты климата. Утром в среду они также перекрыли мост Маршалл-Брюке в Берлине, ведущий к зданиям Бундестага (парламента), Ведомства федерального канцлера, а также к клинике "Шарите".

Позже они заблокировали мост по оживленной улице Мюлендамм, которая ведет к знаменитой площади Александерплац, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Они сели на дорогу и развернули плакаты. Около них стоят примерно 20 полицейских фургонов. Сотрудники правоохранительных органов с целью не допустить возникновения пробок перекрыли движение и направляют автомобильные потоки на близлежащие улицы. Из-за протестов в Берлине в среду ожидаются значительные перебои с транспортным сообщением.

Движение Extinction Rebellion провозгласило своей целью посредством протеста привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию меры против изменений климата. Подобные акции проводятся и в других крупных городах по всему миру, таких как Амстердам, Буэнос-Айрес, Лондон, Мадрид, Мельбурн, Нью-Йорк, Париж, Сидней. По данным движения, протест будет продолжаться в течение всей недели.

Ранее сегодня правительство ФРГ приняло пакет законопроектов в области защиты климата. Власти стремятся сократить выбросы парниковых газов на территории страны до 2030 года на 55% по сравнению с 1990 годом. К 2050 году Германия, согласно планам кабмина, должна стать нейтральной с точки зрения выбросов парниковых газов страной.