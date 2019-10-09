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Кризис на Украине

Министр обороны Украины назвал "формулу Штайнмайера" медийным продуктом

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что "формула Штайнмайера" по предоставлению особого статуса Донбассу является "медийным продуктом", а ее автор, бывший глава МИД и ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаейр самне знает, в чем она заключается.

"Эта вербальная формула, потому что ее нигде нет в письменном виде, - приводит его слова агентство "Укринформ" . - Она является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой".

1 октября на встрече Контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

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УкраинаКризис на Украине
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