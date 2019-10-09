СМИ: cирийские курды призывают РФ стать гарантом в их диалоге с представителями Дамаска

ТАСС, 9 октября. Сирийские курды, чьи формирования сосредоточены в приграничной с Турцией зоне, призвали Российскую Федерацию выступить в качестве гаранта на их возможных переговорах с представителями официальных властей в Дамаске. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

"Курдская администрация в Сирии приветствует заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, призвавшего к диалогу между курдами и Дамаском", - говорится в тексте заявления, которое привел телеканал. В нем также выражается надежда на то, что усилиям России будет сопутствовать успех в налаживании диалога между курдами и Дамаском.

Минувшим днем официальный представитель курдских властей на севере Сирии Бадран Джиа Курд сообщил, что курдские представители намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны. Он указал, что "если США покинут этот район (северо-восток Сирии - прим. ТАСС), в особенности приграничную [c Турцией] зону", курды будут вынуждены рассмотреть все возможные варианты дальнейших действий. "В подобной ситуации мы можем начать переговоры с Дамаском или Москвой", - добавил он.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Центр был организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также стала бы защитным поясом для турецкой границы. Однако 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 7 октября турецкий лидер сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии.