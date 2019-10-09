МИД Сербии осудил встречу норвежских дипломатов с националистами Косова под флагом Албании

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сербии осудил встречу спрецпредставителя по Западным Балканам МИД Норвегии Арне Бьорнстада с лидером крайне правого косовского движения "Самоопределение" Альбином Курти, которая состоялась под флагом Албании. Об этом говорится в специальном заявлении главы МИД Сербии Ивицы Дачича, поступившем в среду.

"МИД Сербии самым острым образом осуждает встречу специального представителя по Западным Балканам МИД Норвегии Арне Бьорнстада и лидера движения "Самоопределение" Альбина Курти, на котором присутствовал посол Норвегии в Косове и Метохии Йенс Эрик Грёндаль, прошедшую под флагом Албании", - говорится в сообщении.

Сербский МИД напоминает, что Курти является сторонником создания "Великой Албании" и "любой, кто в Приштине встречается с человеком, претендующим быть премьером Косова под флагом Албании, легализует идею "Великой Албании", то есть присоединения Косова к Албании". МИД призывает всех членов ООН воздержаться от легитимизации подобных провокаций.

МИД Сербии не раз предупреждал об опасности новых потрясений на Балканах. Одной из основных проблем, по словам главы ведомства Ивицы Дачича, является идея создания в регионе "Великой Албании". Это паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, а также на половину Черногории.