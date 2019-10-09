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Военная операция Турции на севере Сирии
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СМИ: Эрдоган проинформировал турецкие партии о ходе военной операции в Сирии

Сообщается, что президент передал им всю необходимую информацию по текущим боевым действиям

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган проинформировал в среду председателей основных турецких партий о ходе новой военной операции в Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

По его данным, турецкий лидер позвонил по телефону лидерам Народно-республиканской партии (НРП) Кемалю Кылычдароглу, Партии националистического движения (ПНД) Девлету Бахчели и Хорошей партии Мераль Акшенер. Президент передал им всю необходимую информацию, касающуюся текущих боевых действий.

Как сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган также провел встречу в президентском дворце со спикером Великого национального собрания Турции (парламент) Мустафой Шентопом. Он был также проинформирован об операции "Источник мира".

Ранее в среду о начале операции объявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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