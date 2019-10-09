Париж, Лондон и Берлин намерены созвать Совбез ООН из-за операции Турции в Сирии

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Франция, Германия и Великобритания осуждают военную операцию Турции в Сирии и намерены созвать заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу. Об этом в среду заявила государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

"Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чем сообщается [относительно операции ВС Турции на севере Сирии], - приводит ее слова AFP. - Мы намерены созвать Совет Безопасности ООН".

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Центр был организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Однако 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая стартовала с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований.