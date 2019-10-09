Анкара уведомила Дамаск о проведении операции в Сирии

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Турция проинформировала правительство Сирии о проведении новой трансграничной операции "Источник мира", направив соответствующую ноту в сирийское консульство в Стамбуле. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы направили дипломатическую ноту в консульство сирийского режима с уведомлением [о проведении операции]", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Глава МИД Турции также напомнил, что Анкара "уведомила о начале операции многие страны, а также ООН и НАТО".

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.