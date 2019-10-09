СМИ: семь курдских бойцов убиты в результате атак турецкой армии

ТАСС, 9 октября. Семь бойцов курдских отрядов, входящих в состав коалиции Силы демократической Сирии (СДС), были убиты в результате бомбардировок турецкой армии в приграничной зоне на севере Сирии. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

По поступившей информации, "семь тел убитых бойцов СДС доставлены в госпиталь приграничного города Айн-Иса". Кроме того, по данным телеканала, ранения получили 16 членов СДС.

Некоторое время назад курдские источники сообщили, что в ходе атак турецкой армии в указанном регионе погибли двое мирных жителей, пострадали еще около 20.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также станет защитным поясом для турецкой границы.